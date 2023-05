Inhaltsverzeichnis Arduino-Arbeitsspeicher kostengünstig erweitern mit GigaDevice-SPI-Flash Flash-Speicher installieren Bibliothek initialisieren Speichertests durchführen Flash-Speicher formatieren Interaktive Fehlerbehandlung Überlegungen zum Datenformat

Elektroniker und Bastler, die Speicherplatzprobleme mit ihrem Arduino haben, können auf andere Speichersysteme ausweichen: Neben batteriegepufferten SRAMs gibt es auch die Möglichkeit, Informationen in der Cloud zu speichern. Beide Ansätze haben jedoch Nachteile: Beim batteriegepufferten SRAM altern die Batterien, in der Cloud gespeicherte Parameter sind bei fehlender Internetverbindung völlig nutzlos.

Eine gute Alternative hierzu ist der GigaDevice-SPI-Flash. Dabei handelt es sich um einen Speicher-Chip, der sich über den SPI-Bus mit dem Arduino verbindet und diesem zusätzlichen Speicher zur Verfügung stellt. Vorteil dieser Vorgehensweise ist der sehr geringe Chip-Preis. Außerdem ist der SPI-Bus vergleichsweise schnell.

Die in diesem Ratgeber verwendeten Bausteine haben eine Speicherkapazität von 16 Megabit, was auch für größere Mengen an dauerhaft zu speichernden Konfigurations-Informationen ausreicht. Basis ist ein Arduino Due. Die Vorgehensweisen lassen sich jedoch mithilfe der Arduino-IDE ebenfalls mit so gut wie jedem anderen Arduino nachvollziehen.