Inhaltsverzeichnis Kreativ fotografieren mit dem iPhone Panoramen im Hochformat fotografieren



Bewegte Motive punktgenau aufnehmen

Neuer Blick auf Alltagsgegenstände



Abbildungswinkel von Ultrawide-Fotos erweitern



Live-Modus für Langzeitbelichtungen verwenden

Gegenlicht mit Taschenlampe erzeugen



Makros mit Aufstecklinse aufnehmen



Porträt-Modus nicht nur bei Personen einsetzen



Bewegungsunschärfe flexibler gestalten

Zoomen, Forschperspektive, tolle Effekte Artikel in Mac & i 3/2020 lesen

Panoramen im Hochformat fotografieren

Mit Hochkant-Panoramen erschaffen Sie interessante Architekturaufnahmen.

Probieren Sie doch einmal ein vertikales Panorama aus, um etwa einen Wolkenkratzer oder hohe Räume abzulichten. Dazu wählen Sie in der Kamera-App den Modus „Pano“ und halten das iPhone quer. Jetzt können Sie in der angezeigten Pfeilrichtung ein Hochformat-Panorama erstellen. Starten Sie am Boden und enden Sie über Kopf. Wichtig: Drehen Sie das iPhone möglichst aus dem Handgelenk um die Kamera-Achse, statt es mit dem ausgestrecktem Arm zu schwenken. Das minimiert Verzerrungen und Fehler beim Zusammensetzen des Panoramas.

Achten Sie besonders bei Architekturaufnahmen darauf, dass sich senkrechte Linien nicht zu nah am Objektiv oder am Bildrand befinden, da sie ansonsten stark verzerrt wiedergegeben werden.

Tipp: Startet das Panorama in einem dunklen Bereich, werden hellere Stellen im Motiv überbelichtet. Um das zu verhindern, schwenken Sie zunächst zum mittleren Bereich. Tippen Sie für mindestens zwei Sekunden auf die Stelle, die korrekt belichtet sein soll, um die AE/AF-Sperre zu aktivieren. Das schaltet das ständige Nachjustieren der Belichtung ab. Starten Sie nun das Panorama wie geplant vom dunklen Bereich.