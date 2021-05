Inhaltsverzeichnis Kryptowährungen handeln: So kaufen und verkaufen Sie Ethereum, Bitcoin und Co. Wallet oder keine Wallet? Handeln auf der Kryptobörse Augen auf beim Überweisen Fazit

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple sind trotz aller Schwankungen ein immer beliebteres Investment, denn klassische Zinsen aufs Bankkonto sind selten geworden. Getrieben von enormen Kursgewinnen und enthusiastischen Befürwortern suchen auch jede Menge Privatanleger ihr Heil in den neuartigen Währungen. Zumal man die Einheiten bei einigen davon selber erzeugen kann. Der Handel ist aber oft komplexer als mit klassischen Geldanlagen, dazu gibt es einen Wildwuchs an Plattformen und Handelsoptionen. Welche seriöse Gewinne versprechen und welche Anbieter den Anleger über den Tisch ziehen wollen, ist nicht immer leicht erkennbar. Das Renditeversprechen lockt selbst ansonsten weniger risikofreudige Anleger an, was nicht nur Möglichkeiten schafft für Abzocker und für undurchsichtige Produkte, sondern auch für potenziell kostspielige Fehler. Die Folgen muss man in der Regel alleine ausbaden, ein Sicherheitsnetz gibt es nicht.

Egal ob man nun Blockchain-Geld wie Ethereum noch selber schürft oder sich Bitcoins an der Kryptobörse kaufen möchte, ob man die Währungen als Wertanlage oder Spielgeld ansieht: Wir wollen in diesem Artikel einige Wege aufzeigen, wie man mit Kryptowährungen handeln kann, wie man vergleichsweise einfach in sie investiert und wie man Fehler vermeidet.

Wir betrachten vor allem zwei Szenarien genauer: Einerseits wie man seine errechneten und bereits vorhandenen Cryptocoins zu Euro umwandelt und wie man andererseits Euro in Kryptowährungen anlegen kann. Was sich wie zwei Seiten des gleichen Geschäfts anhört, lässt sich in der Praxis sehr unterschiedlich angehen. Unter anderem hängt das Vorgehen davon ab, ob Sie Kryptowährungen nur als möglichst einfaches Investment nutzen wollen, ob Sie das Kryptogeld auch als Zahlungsmittel verwenden möchten und wie viel Wert Ihnen zum Beispiel der unabhängige Zugriff auf ihre Bestände ist, unabhängig von einem bestimmten Anbieter.