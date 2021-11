Inhaltsverzeichnis Kubernetes-Cluster mit Project Syn organisieren Synergieeffekt: Project Syn nutzt Argo CD und Kapitan Artikel in iX 11/2021 lesen

Entwicklerinnen und Entwickler stehen oft vor der Situation, dass eine Codeänderung nicht nur einen einzelnen Kubernetes-Cluster durchläuft, bis sie beim Endnutzer ankommt, sondern während des Entwicklungsprozesses mehrfach und auf mehreren Clustern deployt wird. Mit Werkzeugen wie K3s und minikube setzen sie Kubernetes schnell lokal auf und nutzen dieses als Entwicklungsumgebung. Zudem iteriert die Codeänderung eine Reihe automatisierter Tests, bevor sie in Produktion geht.

Komplexe Anwendungen sollen in der Testumgebung wie in der Produktion auf Knopfdruck auf- und abbaubar sein. Entwickler wollen aber ihre Änderung gegen verschiedene Releases testen und nicht erst viel Zeit damit verbringen, eine Testumgebung bereitzustellen. Das gemeinsame Verwalten der verschiedenen Kubernetes-Cluster über eine zentrale Schnittstelle soll hier ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Mehrere Projekte haben es sich zum Ziel gesetzt, das Clustermanagement und Applikations-Deployment zu vereinheitlichen und über ein zentrales Werkzeug bereitzustellen.

Hier setzt das Toolset Project Syn an. Entwickelt auf Basis von Konzepten, die auch in Konfigurationsmanagementsystemen wie Puppet zum Einsatz kommen, ermöglicht Project Syn das Deployment gleichartiger Anwendungslandschaften auf mehreren Kubernetes-Clustern. Es besteht aus vier zentralen Komponenten: Lieutenant Operator, Lieutenant API, Commodore und Steward. Als zentraler Verwalter der Cluster, Tenants und Git-Repositorys agiert der Lieutenant Operator. Die Schnittstelle zwischen Operator, Commodore und Steward bildet die Lieutenant API. Commodore generiert aus Components (Kapitan-Templates mit -Klassen) und einer hierarchischen Datenstruktur eine auf Clustern anwendbare Konfiguration. Zuletzt dient der Steward als Agent, der in jedem verwalteten Kubernetes-Cluster läuft und sicherstellt, dass der Lieutenant die nötigen Informationen und den Zugang zum Cluster erhält und die Clientwerkzeuge auf dem Cluster aktiv sind.