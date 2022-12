Inhaltsverzeichnis Kubernetes lernen und verstehen, Teil 3: Container vernetzen Mit Namespace Am Beispiel Paketmanager: Schöner mit Helm IngressRoute Fazit Artikel in c't 25/2022 lesen

Pro Container darf nur ein Prozess laufen – diese Grundregel lernen Container-Einsteiger als erste Lektion. Will man wirklich von Containerisierung profitieren, muss man beim Planen von Images der Versuchung widerstehen, alle Komponenten in einen Container zu stecken. Datenbank und Anwendung zum Beispiel gehören in separate Container, sollen separat vervielfältigt und aktualisiert werden. Damit sie zusammenarbeiten können, muss man sie so vernetzen, dass sie sich gegenseitig finden und Informationen austauschen können.

Was in einfachen Containerumgebungen wie Docker und Podman fast von allein passiert, kann und muss man in der Kubernetes-Welt konfigurieren. Im zweiten Teil dieser Reihe haben Sie das Konzept des Service kennengelernt, der Anfragen entgegennimmt und an Pods weiterleitet, die mit einem bestimmten Label versehen sind. Ganz automatisch arbeitet ein Service als Load-Balancer und kümmert sich ebenfalls darum, nur solche Pods mit Anfragen zu belästigen, die von einer LivenessProbe für empfangsbereit erklärt wurden.

Genutzt haben Sie Services in den ersten Teilen dieser Reihe, um Anfragen von außen an Pods durchzuleiten – aber genauso benötigt man sie, damit sich Pods untereinander zuverlässig finden. Das Paradebeispiel: Ein Pod, der ein API bereitstellt, soll den Pod mit seiner Datenbank erreichen. Grundsätzlich würde das in Kubernetes auch ohne Service funktionieren, weil jeder Pod im Cluster eine IP-Adresse und einen DNS-Eintrag bekommt. Wie bei Docker gilt: Arbeiten Sie niemals mit internen IP-Adressen, die wechseln immer wieder und sind nicht berechenbar. Machen Sie stattdessen von der Kubernetes-Namensauflösung Gebrauch und arbeiten immer mit DNS-Namen.