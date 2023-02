Inhaltsverzeichnis Kubernetes von AWS und IONOS härten Digital, sicher, souverän Genutzte Demo-Cluster Hintergrundinformationen zur Härtungsliste Verwundbarkeiten im Cluster Fazit Artikel in iX 3/2023 lesen

Neben den bekannten Angeboten haben wir für diesen Artikel einheimische Cloud-Service-Provider (CSP) ausgewählt. Digitale Souveränität, einfachere Datenschutz-Folgenabschätzungen und weniger Risiko von Industriespionage durch die Geheimdienste der Heimatländer der CSP sind für viele Organisationen gewichtige Argumente. Auch der Preis der Dienste spricht für die kleineren CSP. Teilweise sind es Größenordnungen, um die sich die Anbieter hier voneinander unterscheiden.

Christoph Puppe Christoph Puppe ist Managing IT Security Architect und Auditteamleiter für ISO 27001 nach Grundschutz bei SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Mitautor des Grundschutz-Kompendiums und ehemaliger Penetrationstester.

Jeder Anbieter nimmt mit einem Demo-Cluster an der Auswertung teil. Diese sind soweit möglich alle gleich aufgebaut. Die Installation folgt dabei den Empfehlungen des Anbieters, die in den Anleitungen zu finden sind. Die Cluster sind für den Test aus dem Internet erreichbar und auch der Master ist öffentlich zugänglich, auch wenn das in einer Produktionsumgebung natürlich tunlichst zu vermeiden ist. Wo es möglich ist, sind die Master-Server als sogenannte Hidden Master konfiguriert. Dabei ist der Server zwar sichtbar, aber der CSP verwaltet diesen vollständig und der Kunde hat keinen Zugriff auf den Server, auf dem der K8s-API-Server läuft. Viele Sicherheitstests nach dem CIS-Benchmark sind damit nicht möglich.

Wir betrachten die Sicherheit der CSP selbst und listen auf, was Kunden bei diesen Anbietern tun müssen, um eine ausreichende Sicherheit für die Container zu erreichen. Auch wenn die im Artikel "Kubernetes mit Capabilities, SECCOMP und SELinux" aufgeführten allgemeinen Schritte weiterhin gleich sind, unterscheidet sich die Umsetzung bei den Plattformen erheblich. Die kleineren Anbieter wie IONOS bieten im Vergleich zu den großen Hyperscalern wie AWS ein unverfälschtes Kubernetes. Es ist weniger verändert, die Images kommen eher von den Herstellern der Werkzeuge direkt statt aus der Registry des CSP. Besonders merkbar ist der Unterschied bei der Zahl der zusätzlich verfügbaren Dienste, was sich auch auf die Absicherung auswirkt. Wo Kunden bei AWS, Azure und GCP etwa die Protokollierung als SaaS direkt in der Cloud bekommen, müssen sie sie bei den kleineren CSP mit einigem Aufwand selbst implementieren.