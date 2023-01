Inhaltsverzeichnis Kundenkarten datenschutzfreundlich digitalisieren Populäre Favoriten Kartenapp für Android und iOS Bahncard der Deutschen Bahn Artikel in c't 3/2023 lesen

Möchten Sie eine Kundenkarte haben? – der Rabatt beim Einkauf wäre schon schön. Ein schneller Blick ins Portemonnaie verheißt jedoch nichts Gutes: Schon jetzt dehnt sich das Leder gefährlich über die Plastikkarten. Eine Zerreißprobe bahnt sich an – vielleicht passt ja oben noch eine rein oder ganz hinten, drei Karten in einem Fach sind doch machbar. Jede neue Karte könnte die letzte Stunde des Portemonnaies einläuten.

Auch wenn die meisten Geldbörsen deswegen nicht gleich zerreißen, stört es im Alltag schon gewaltig, wenn sich zu viele Kundenkarten ansammeln. Abhilfe schaffen Apps, die diese digitalisieren. Sie funktionieren alle ähnlich: Man scannt den Barcode oder nimmt ein Foto der Karte auf, vergibt anschließend einen Namen und speichert die virtuelle Karte ab. Manche der Apps setzen noch eins drauf, indem sie ein Logo oder den Firmenschriftzug automatisiert dazulegen. Die digitalen Karten liegen dann innerhalb der App bereit zum Abruf. Beim nächsten Einkauf holen Sie nur noch das Handy heraus, wählen die korrekte Karte aus und zeigen den Barcode beziehungsweise das Foto auf dem Bildschirm vor.

Sieht man sich die Ranglisten der beliebtesten Kundenkarten-Apps genauer an, tauchen meistens die gleichen Namen ganz oben auf. Häufig sind das Apps, die viele Funktionen enthalten, mit digitalen Bezahlmöglichkeiten gekoppelt sind und allerhand Anpassungsmöglichkeiten anbieten. Viele davon schalten aber Werbung, sammeln Daten und verdienen sich damit eine goldene Nase. Für die Nutzer ist das meist kein sonderlich guter Deal. Kundenkarten sind per se wahre Datensammler, Sie müssen aber Ihre Daten nicht noch großen Werbenetzwerken in den Rachen werfen. Wir werden daher die üblichen Favoriten zwar im Folgenden nennen, Ihnen danach aber datensparsame und bessere Apps für iOS und Android vorstellen.