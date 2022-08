Inhaltsverzeichnis Kunst und Kultur virtuell erleben: Tour durch empfehlenswerte Online-Museen museum-virtuell: Ausflugsziele online erkunden Gratis: Weitere virtuelle Rundgänge im Überblick Kunst online nahe kommen: Google Arts & Culture Führung gefällig? Rundgänge im 360-Grad-Video Weitere Recherche- und Ausflugstipps

Es muss nicht immer die Sorge wegen Corona sein – auch viele andere Faktoren können Ausflügen ins Museum, in kleine Galerien oder an historisch bedeutsame Orte im Wege stehen. Falls Sie selbst angesichts hoher Spritkosten, praller Hitze und Staugefahr derzeit wenig Lust haben, Ihr Wohnzimmer zu verlassen, haben wir einen guten Tipp für Sie: Schauen Sie sich doch mal die Vatikanischen Museen an. Und wie wäre es anschließend mit einem kurzen Abstecher in den Louvre? Alles komplett ohne Eintrittskarte, lästigen Verkehr oder Warteschlangen.

Nein, wir wollen Sie nicht veräppeln: Online-Angebote, wie es sie vor allem seit Beginn der Pandemie in immer größer werdender Zahl gibt, machen solche Spontanausflüge möglich. Etwa in Gestalt virtueller 360-Grad-Rundgänge oder gut sortierter, hochauflösender Bildergalerien nebst ausführlicher Informationen in Text-, Audio- oder Videoform.

Natürlich sind längst nicht alle dieser Angebote gut. Deshalb haben wir einige von ihnen für Sie ausprobiert und Webadressen zusammengestellt, die es sich anzusteuern lohnt. Dieser Artikel lädt zum Stöbern, Entdecken und Erkunden ein – barrierefrei von der heimischen Couch aus, gern mit Kaffee, Lieblingsmusik und außerhalb regulärer Öffnungszeiten. Mit dabei sind sowohl regionale Ausflugsziele mit Informationen in deutscher Sprache als auch Sehenswertes, meist englisch Betiteltes in anderen Teilen der Welt. Außerdem geben wir Tipps zur Recherche nach weiteren Online-Orten, die zu Ihren persönlichen Interessen passen.