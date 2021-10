Inhaltsverzeichnis LED-Laufschrift mit ESP32 bauen Schaltungsaufbau und Vorbereitung Gehäusebau und Plexiglas-Front Bedienung und Access Point Artikel in Make Magazin 4/2021 lesen

Die heutige Werbung setzt darauf, die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden auf sich zu ziehen. Eine Möglichkeit sind Punktmatrixanzeigen, die eine Textnachricht darstellen können. Ein scrollender Text verleitet den Betrachter stehenzubleiben und den Text zu Ende zu lesen.

Aber auch im Haushalt kann ein solches Gerät Sinn machen, um beispielsweise seinen Familienmitgliedern Nachrichten zukommen zu lassen oder sie etwa an das Ausräumen des Geschirrspülers zu erinnern. Industriell gefertigte Geräte sind in der Regel teuer und recht unflexibel, was die Anzahl der anzuzeigenden Stellen oder den verfügbaren Zeichensatz betrifft. Grund genug, zum Lötkolben zu greifen und eine auf die jeweilige Anwendung spezialisierte Punktmatrix-Anzeige selbst herzustellen.

Die hier vorgestellte LED-Laufschrift basiert auf kostengünstig verfügbaren MAX7219 LED Dot Matrix Boards, die in verschiedensten Farben verfügbar sind. Jedes dieser Boards verfügt über vier 8×8-LED-Module, die jeweils über einen MAX7219 gesteuert werden.