LED-Licht in der Fotografie: 15 Leuchten als Alternative zum Blitz

Seit 2009 ist die Einfuhr und Produktion von Glühlampen in der EU verboten, alternative Leuchtmittel wie LED-Licht sind an ihre Stelle gerückt: LEDs illuminieren zum Beispiel Räume oder sorgen bei Autos für die Innen- und Außenbeleuchtung. Auch für Fotografen wächst das Angebot an LED-Produkten.

Wir haben hier 15 Lampen für Porträtfotografen getestet:

Bowens Light Panel LPL-1

Jinbei EF Panel 50

Dörr Panel 2er-KIT FX-4555 BC

Dörr RGB Striplight DSL 40

Hama Spotlight Steady 120 Set

Hedler Profilux LED 1400

Hensel Intra Led

Kaiser Lumipad 11

Nanguang Nanlite Forza 60

Neewer NI-200A 2er-Set

Rollei Lumen Pocket Bi Color

Rollei Soluna II 60W

Walimex LED Rainbow 50W

Walimex Medow 960 Pro Bi Color

Westcott Ice Light 2

Dauerlicht versus Blitzlicht

Wenn Sie Ihr Motiv beleuchten möchten, haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen Dauerlicht und Blitzlicht. In der Porträtfotografie war das Blitzlicht lange Zeit die bevorzugte Lichtquelle, da es genügend Licht und wenig Wärme abstrahlt. Zudem ist es in Form von Systemblitzgeräten oder akkubetriebenen Modellen vom Stromnetz unabhängig und überall einsetzbar. Zwar gab es auch leistungsstarkes, netzabhängiges Dauerlicht in Form von Halogenstrahlern oder Nitraphotlampen, das sind spezielle Glühlampen für Fotografen, doch ein großer Teil der Energie dieser Lampen wird in Form von Wärme abgegeben und bringt nicht nur das Model ins Schwitzen. So sind entspannte Bilder nur schwer möglich.