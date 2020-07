Inhaltsverzeichnis LTE unterwegs ausreizen: Mobile Router und Surfsticks für Urlaub und Auto Hotspot per Smartphone

Dual Band statt Flaschenhals Mobile LTE-Router Surfsticks und -stecker Fazit

Ob im Auto während der stundenlangen Fahrt in den Urlaub mit den Kindern auf der Rückbank, im Wohnmobil oder Wohnwagen an einem verregneten Tag oder im Hotel mit unzeitgemäßen WLAN: Der unkomplizierte Zugang zum Internet erweist sich auch unterwegs oft als wertvolles Gut. Fehlen die technischen Voraussetzungen dafür, helfen Lösungen wie mobile LTE-Modems mit Hotspot-Funktion. Wir zeigen, welche Bauarten es gibt, für welchen Einsatzzweck sie sich anbieten und was zusätzlich zu beachten ist.

Einteilen lassen sich die Geräte in drei Kategorien: Mobile LTE-Router, die Sie in vielen Fällen auch per Akku betreiben können, Surfsticks, die im Regelfall an der USB-Typ-A-Buchse eines Notebooks ihren Dienst verrichten und Sonderlösungen fürs Auto. Letztere nutzen den OBD-2-Anschluss (On-Board-Diagnose) oder die 12-Volt-Steckdose Autos.

Hotspot per Smartphone

Die erstbeste Lösung, um Tablet, Notebook oder andere Geräte fernab von zu Hause mit dem Internet zu verbinden, steckt in jedem aktuelleren Smartphone. Per Tethering verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen Hotspot und teilen dessen Mobilfunkzugang. Die Einstellungen sind in der Regel über die WLAN-Einstellungen zu finden, die Einrichtung schnell erledigt und Sie sparen sich die Anschaffung weiterer Hardware.