Last-Minute-DIY-Geschenke von und für Maker

Viele Erwachsene kennen das: erst hieß es, "Wir schenken uns nichts!" und dann beschleicht einen in letzter Minute das seltsame Gefühl, dass das eventuell doch nicht so gemeint war. Auch die Kinder blenden oft aus, dass Schenken eine bidirektionale Angelegenheit ist und Omas und Tanten auch etwas erwarten – am liebstes was selbst gemachtes. Mit Lötkolben, 3D-Drucker, Lasercutter, Schneidplotter oder einfach nur Papier und Schere kann man schnell noch Geschenke oder "kleine Aufmerksamkeiten" herbeizaubern, damit am Heiligabend die Stimmung nicht kippt.

Die Make-Redaktion hat einige Anleitungen und Inspirationen für Sie zusammengetragen. Wir beginnen mit Basteleien ohne Werkzeug und steigern uns langsam bis zum Lasercutter.

Tütensterne

Ohne Werkzeug lässt sich ein großer weißer Papierstern mit blinkenden Spitzen aus zehn Butterbrot-Tüten in wenigen Minuten basteln. Ob man ihn nun für eine überdimensionale Schneeflocke oder den Weihnachtsstern hält, er passt auf jeden Fall zur Jahreszeit. Der Stern selbst besteht aus zusammengeklebten Butterbrot-Tüten aus dem Supermarkt, die Beleuchtung aus blinkenden oder dauernd leuchtenden LEDs, die man noch rasch online besorgen kann. Aber auch ohne Lichter sieht der Stern gut aus und lässt sich auch von jüngeren Makern schnell bauen. Wichtig: Genügend Klebestifte beschaffen! Die Bauanleitung gibt es hier: Sterne aus der Tüte

Der Weihnachtsstern besteht im einfachsten Fall nur aus Papiertüten.

Ausschneidebögen zum Selbstdrucken

Papier-Ausschneidebögen zum Zusammenkleben gab es schon vor hundert Jahren: Kinder basteln immer noch gern damit. Heutzutage kann man die Bögen dank Vorlagen aus dem Internet aber selbst drucken. Die Sammlung, die Canon in seinem creativepark bereitstellt, umfasst unter anderem Tiere, Flugzeuge, Autos, Pop-up-Karten und Dioramen wie die abgebildete Autowerkstatt. Nach einer Anmeldung beziehungsweise Registrierung kann man die Druckvorlagen gratis herunterladen, drucken (am besten auf Papier mit 160 g/m²) und losbasteln.

Diese Autowerkstatt wird auf sechs DIN-A4-Seiten gedruckt.

Faltschachtel zum Nulltarif

Sie haben nur eine Winzigkeit zu verschenken, aber die sieht nackt zu popelig aus? Wenn Sie ein einigermaßen ansprechendes und großes Kalenderblatt, einen Cutter oder Schere, Bleistift und Lineal und optional etwas Klebstoff haben, zaubern Sie daraus in wenigen Minuten eine passende Schachtel mit passendem Stülpdeckel, der man hinterher nicht ansieht, wie sie gemacht ist. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt unser Video:

Noch ein Wort zur Größe: Länge wie Breite der fertigen Schachtel betragen ein Viertel der Kantenlänge des Ausgangsquadrats, multipliziert mit Wurzel 2. Konkret kommt bei 30 cm Kantenlänge des zugeschnittenen Quadrats eine Schachtel mit 10,6 cm Länge und Breite heraus. Die Höhe beträgt die Hälfte dieses Maßes. Viel Spaß beim Basteln und Füllen der kleinen Schachtel!