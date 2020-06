Inhaltsverzeichnis Klang verbessern: Lautsprecher richtig einsetzen Preiswerte Quellen Bewegte Luft Drei Dinge braucht der Maker Unbekannte Werte selbst ermitteln Real existierend Härtefall Weiche Artikel in Make Magazin 2/2020 lesen

Traurig, aber wahr: Eigentlich ganz brauchbare Mini-Stereoanlagen mit modernsten Features müssen sich regelmäßig mit erbärmlichen Lautsprechern abplagen. Da spendiert der Hersteller WLAN- und DAB-Fähigkeiten, Bluetooth, USB und ordentlich Ausgangsleistung, aber die Schallwandler klappern in Schachteln aus Presspappe oder Plastik vor sich hin. Und obwohl den Konstrukteuren hinlänglich bekannt sein dürfte, dass Lautsprecher stets das schwächste und entscheidende Glied in der Wiedergabekette darstellen, wird ausgerechnet dort der Rotstift angesetzt.

Was hilft? Es lohnt angesichts der Verarbeitungsqualität der Gehäuse nicht, auch nur einen Cent in bessere Chassis zu investieren. Wenn Ihre Lautsprecher blinkende Leuchtdioden eingebaut haben, eine Front aus spacig geformtem Plastik mit allerlei Chromverzierungen aufweisen oder beim Klopfen an das Gehäuse hohle Geräusche von sich geben, sind sie akustischer Sondermüll. Weg damit! Natürlich nicht die ganze Anlage, sondern nur die Krawallkisten.

Kurzinfo Lautsprecher passend auswählen

Thiele-Small-Parameter selbst ermitteln

Gehäuseberechnung

Frequenzweichen berechnen Checkliste Zeitaufwand: ein Tag

ein Tag Kosten: 20 Euro

20 Euro Löten: Aufbau auf Lochrasterplatine

Aufbau auf Lochrasterplatine Elektronik: Kenntnisse in Analogtechnik Material Widerstände laut Schaltplan

laut Schaltplan Verstärkermodul 2 bis 10 Watt

2 bis 10 Watt ggf. USB-Soundkarte

Preiswerte Quellen

Wohl dem, der auf dem Flohmarkt preiswert gut erhaltene Boxen alter (und inzwischen ausgestorbener) deutscher Markenhersteller findet: Wenn Heco, Isophon, Braun oder Canton draufsteht und die Kistchen wenigstens 40cm hoch und 20cm breit sind, kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. An eine neuzeitliche Anlage angeschlossen, laufen 40 oder 50 Jahre alte Speaker durchaus noch mal zur Höchstform auf – solange sie technisch in Ordnung sind.