Inhaltsverzeichnis Gegen Lärm und für besseren Gehörschutz: Lautstärke selbst messen mit iOS Messen mit Decibel X

Nette Extras

Lärm dokumentieren Gebrauchshinweise für die Messung Artikel in Mac & i 1/2018 lesen

Der Nachbar nervt mit seinem dröhnenden Motorrad und die WG nebenan hat ganz eigene Vorstellungen von Zimmerlautstärke? In solchen Fällen helfen Messungen, subjektiv empfundenen Lärm objektiv als solchen zu belegen. Dazu benötigen Sie lediglich ein iOS-Gerät und eine passende App, die es sogar kostenlos gibt.

Natürlich dienen solche Mess-Apps nicht allein der Beilegung nachbarschaftlicher Zwistigkeiten. Sie eignen sich zum Beispiel auch dazu, bei Konzerten zu prüfen, ob die Lautstärke bereits gesundheitsschädliche Dimensionen angenommen hat und Sie besser Ohrenstöpsel anlegen. Auch am Arbeitsplatz helfen die Apps, gesundheitsschädliche Lärmbelastungen frühzeitig zu erkennen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit solchen Anwendungen arbeiten.

Messen mit Decibel X

Warum solche Audiomessungen bereits mit den in iOS-Geräten integrierten Mikrofonen verblüffend präzise Ergebnisse liefern, erklären wir etwas später. Für den schnellen Einstieg laden Sie bitte zunächst die kostenlose Version von Decibel X aus dem App Store und starten sie. In der unteren Hälfte sehen Sie ein großes, „analoges“ VU-Meter, wie Sie es vielleicht von alten Tonbandgeräten oder Kassettenrekordern kennen. In der Mitte sitzt ein grüner „Play“-Button. Wenn Sie darauf tippen, beginnt die App mit der Lautstärkemessung, das „Play“-Symbol verwandelt sich in ein „Pause“-Icon, über das Sie die Messung wieder beenden.