Leicht selbst gebaut: Sprach-Fernsteuerung für Fernseher, DVD-Player und mehr

Das EasyVR-Modul erwies sich in unserem kurzen Test als das leistungsfähigste, was den Wortschatz betrifft, und am einfachsten zu bedienende Voice-Recognition-Modul. Deshalb haben wir es für unser Selbstbau-Projekt ausgewählt, die sprachgesteuerte Fernbedienung für Fernseher und Funksteckdosen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die notwendigen Codes der Fernbedienungen sammeln, das EasyVR-Modul trainieren und das von seiner Trainingssoftware ausgegebene Arduino-Programm um die Fernsteuerbefehle erweitern.

Vorher jedoch müssen wir erst die Codes herausfinden, mit denen die entsprechenden Geräte gesteuert werden. Dazu brauchen wir deren Fernbedienungen. Wir bauen jeweils einen kleinen Empfänger für Funk- und IR-Signale, mit denen wir beim Betätigen der einzelnen FB-Tasten die ausgesendeten Signale auffangen und dekodieren. Diese Aufgabe erledigen wir ebenfalls mit einem Arduino Uno.

ein bis zwei Stunden (ohne Gehäusebau) Kosten: ab 60 Euro (ohne Gehäuse)

ab 60 Euro (ohne Gehäuse) Löten: einfache Lötarbeiten

einfache Lötarbeiten Programmieren: Bedienung der Arduino-IDE, Anpassen eines Arduino-Programms Material EasyVR 3+-Spracherkennungs-Modul mit Arduino-Shield mit eingelöteten Steckverbindern (Bezugsquelle)

mit eingelöteten Steckverbindern (Bezugsquelle) Arduino Uno oder kompatibles Board

oder kompatibles Board Netzteil für Arduino Uno 12V, 1000mA, Hohlstecker 5,1mm

für Arduino Uno 12V, 1000mA, Hohlstecker 5,1mm IR-Fernbedienungsempfänger als Modul KY-022 oder VMA 317

als Modul KY-022 oder VMA 317 IR-Fernbedienungssender als Modul (Conrad Best.-Nr. 11612772 – 62 ) oder IR-LED 5mm, 940nm, 100mA

als Modul (Conrad Best.-Nr. 11612772 – 62 ) oder IR-LED 5mm, 940nm, 100mA Widerstand 10 Ohm, 0,25 Watt

433MHz-Set Sender FS1000A und Empfängermodul XD-RF-5V (Bezugsquelle)

Sender FS1000A und Empfängermodul XD-RF-5V (Bezugsquelle) Transistor BC 547C (Bezugsquelle)

(Bezugsquelle) Lautsprecher 50mm, 8 Ohm nur, falls Soundausgabe gewünscht (Bezugsquelle)

nur, falls Soundausgabe gewünscht (Bezugsquelle) Schaltlitze, Lötdraht, Jumper-Kabel male-female

Passendes Gehäuse als Eigenbau, 3D-Druck oder Lasercut

Das von uns benötigte Programm IRrecord zum Empfang und Dekodieren der Fernbedienungscodes ist Bestandteil der Arduino-Bibliothek IRSwitch. Normalerweise sollte die bereits mit der IDE zusammen installiert sein. Laden Sie es per Klick auf Datei, Beispiele, IRremote und IRrecord. Sollte IRremote fehlen, müssen Sie die Bibliothek erst noch installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie online beim Make Magazin.