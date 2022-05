Leistungsaufnahme beim Video-Encoding

Man findet im Netz Tests von RTX-3xxx-Karten, in denen behauptet wird, die Encoder-Einheit der RTX 3xxx Karten sei immer die gleiche und unabhängig von den restlichen Eigenschaften der Karte. Das würde ja bedeuten, dass eine RTX 3050 ein H.264-Video genauso schnell wie eine RTX 3090 oder gar eine 1660 codiert? Können Sie das bestätigen?

Die Encoder-Einheit ist innerhalb der RTX-30-Serie wohl tatsächlich der gleiche, festverdrahtete Block. In unseren Tests mit dem Animationsfilm Big Buck Bunny und der aktuellen Handbrake-Version 1.5.1 arbeitete der sogenannte NVENC in einer GeForce RTX 3050 annähernd so schnell wie der in einer GeForce RTX 3090, egal ob wir die Ausgabe in H.264 oder H.265 wählten.

Allerdings war die Leistungsaufnahme der RTX 3090 trotz nahezu gleicher Performance höher. In der Voreinstellung "Fast 1080p30" mit der Encoder-Einstellung "Medium" waren es ungefähr 14 zu 28 Watt zugunsten der 3050. Für reines Video-Transcoding bietet sich die RTX 3050 also durchaus an. (csp)