Levitator 2.0: Scheinbar schwerelos schwebender Magnet Magnetische Repulsion Mechanischer Aufbau Zusammenbau Artikel in Make Magazin 3/2020 lesen

Die Idee, Objekte im Magnetfeld schweben zu lassen, ist nicht wirklich neu. Das in dieser Anleitung beschriebene Konzept bedient sich allerdings des Prinzips der magnetischen Repulsion, das heißt das Schweben wird mit abstoßenden Kraftwirkungen der Magnetfelder realisiert. Auch diese Art der magnetischen Levitation ist schon länger bekannt. Üblicherweise wird durch eine trickreiche Anordnung von vier Elektromagneten im Zentrum eines Ringmagneten sowie mit Hilfe einer komplexen elektronischen Regelung eine Magnetscheibe stabil in der Schwebe gehalten.

Im Internet sowie in diversen Fachzeitschriften wurden Bauanleitungen für solche repulsiven Magnetschwebeeinrichtungen vorgestellt, jedoch sind diese oft sehr aufwendig nachzubauen. Durch die Komplexität der elektronischen Regelung, den sensiblen mechanischen Aufbau und die mühsame Justierung ist der Nachbau dieser Geräte oft sehr schwierig und nicht selten von Misserfolg gekrönt. Der hier vorgestellte Entwurf besticht durch seine einfache Konstruktion und seinen problemlosen Abgleich. Durch die Verwendung eines Regelungs-ICs, das eigentlich für die Ansteuerung von PC-Schaltnetzteilen entwickelt wurde, kommt die Schaltung mit relativ wenigen Bauelementen aus.

Kurzinfo Magnete schweben scheinbar schwerelos

Ringmagnet-Merkwürdigkeiten aufgeklärt

Einfache elektronische Regelung mit Schaltregler-IC Checkliste Zeitaufwand: 1 bis 2 Tage

1 bis 2 Tage Kosten: ca. 40 Euro

ca. 40 Euro Löten: Lochrasterplatine bestücken

Lochrasterplatine bestücken Elektronik: Spule wickeln, Verdrahtung

Spule wickeln, Verdrahtung 3D-Druck: Spulenkörper und Abdeckungen anfertigen

Spulenkörper und Abdeckungen anfertigen Holzbearbeitung: Bohren und Gewinde schneiden in HPL-Platten Material HPL-, CFK- oder Plexiglasplatte 160 × 160mm, 12mm Dicke

160 × 160mm, 12mm Dicke 4 × M8 Senkkopfschrauben 40mm

40mm 4 × M8 Flachkopfschrauben 60mm

60mm 4 × Druckfeder 12mm

12mm Spulenwickelkörper siehe Text

siehe Text 1 Rolle Kupferlackdraht 0,25 mm Drahtdurchmesser

0,25 mm Drahtdurchmesser 4 × Gehäusefüße aus Gummi 15mm Durchmesser

15mm Durchmesser Scheiben- und Stabmagnete laut Stückliste

laut Stückliste 1 IC TL494

1 Halleffektsensor SS495

Weitere passive Bauteile laut Stückliste

laut Stückliste 1 (Laptop-)Netzteil 16V

Magnetische Repulsion

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise machen wir folgendes Experiment: Wir nehmen einen Ringmagneten, ein Stück Plexiglasrohr und einen Neodymmagneten. Die Ausrichtung des Ringmagneten soll so sein, dass dessen Nordpol nach oben zeigt. Bringt man nun einen Permanentmagneten von oben (in unserem Beispiel einen N42-Kugelmagneten mit 15mm Durchmesser) in die Nähe des Zentrums des Ringmagneten, stellt man fest, dass sich der Magnet in Richtung gleicher Polarität wie der Ringmagnet ausrichtet. Dies war zu erwarten. Nun zeigt der Südpol des Kugelmagneten auf die Nordpolfläche des Ringmagneten.