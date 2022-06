LibreOffice Calc: Zeilen und Spalten tauschen

Ich möchte gern Daten zwischen Zeilen und Spalten in manchen Tabellen tauschen. Von Microsoft Excel bin ich die Schaltfläche "Transponieren" aus dem Einfügen-Menüband gewöhnt. Doch selbst wenn ich in LibreOffice Calc auf das kleine Dreieck neben der Einfügen-Schaltfläche klicke, bekomme ich nur die Option "Unformatierter Text". Kann LibreOffice das etwa nicht?

Keine Sorge, auch LibreOffice Calc kann Ihre Tabellendaten transponieren. Es hat dafür aus unerfindlichen Gründen allerdings keine direkt zugängliche Option bei der Einfügen-Schaltfläche im Menüband, sondern nur im Menü. Dieses trennt die Einfügen-Funktion nämlich von der umfangreicheren Version "Inhalte Einfügen". Mit der kommen Sie dann auch zum Ziel.

Markieren Sie zunächst den zu transponierenden Tabellenbereich und kopieren Sie ihn mit dem Rechtsklick-Kontextmenü in die Zwischenablage. Rufen Sie erneut das Kontextmenü auf. Dort finden Sie im Ausklappbereich von "Inhalte Einfügen" die Funktion "Transponieren". Sofern Sie bereit sind, die Daten an Ort und Stelle zu tauschen, wählen Sie die Funktion direkt aus und bestätigen die Nachfrage, ob existierende Daten überschrieben werden sollen. Benötigen Sie die Daten auch noch in der ursprünglichen Sortierung, legen Sie vorher eine Kopie der Felder an oder markieren eine neue Zelle als oberes linkes Feld des Einfügebereichs.

LibreOffice Calc versteckt das "Transponieren" im Menü "Inhalte Einfügen". Dort ist es etwas schwerer zu finden als in Microsoft Excel.

