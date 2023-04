Licht bleibt aus beim optimalen PC 2022

Ich habe den Bauvorschlag zum optimalen PC 2022 "Ryzen Allrounder" nachgebaut. Nach dem jüngsten Update des UEFI-BIOS blieben aber die Lichter aus. Zumindest die Power-LED am Gehäuse hätte ich aber gern wieder. Hilfe?

Ja, gern. Die Erlösung findet sich entweder direkt via F4-Taste, mit der Sie im Hauptmenü des BIOS-Setups in die "Aura" gelangen. So nennt Asus die RGB-LED-Beleuchtung seiner Produkte und hat dort auch die Kontrolle über die Funktions-LEDs versteckt. Der Stealth-Mode, der bei Ihnen vermutlich aktiv war, schaltet sämtliche Lichter ab. "All on" ist selbsterklärend, "Aura only" aktiviert lediglich die Schmucklampen, "Aura off" schaltet diese ab, lässt dafür aber die Funktions-LEDs an. Ein Mouse-Over erklärt dies noch einmal in englischer Sprache.

Wer die Illumination auch noch abhängig vom Ruhezustand des Rechners konfigurieren möchte, findet im "Advanced Mode" des BIOS-Setups unter dem Reiter "Advanced" in der "Onboard Devices Configuration" die nötigen Optionen für die LED-Beleuchtung im aktiven und im Ruhezustand respektive Energiesparmodus.

Übrigens: Das BIOS unseres Bauvorschlags-Mainboards sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf Version 3002 aktualisieren. Asus verwendet dafür den AGESA-Baustein ComboV2PI 1208, der eine Sicherheitslücke bei Ryzen- und Athlon-Prozessoren abschwächt (englisch "mitigated"), deren Ausnutzen also erschwert, sie aber nicht schließt.

Im BIOS-Setup des Asus TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi) lassen sich nach einem BIOS-Update verloren geglaubte Beleuchtungseffekte wieder aktivieren.

(csp)