LightDM-Anmeldebildschirm landet auf dem falschen Monitor

Ich nutze Arch Linux und den Light Display Manager (LightDM). Als Anmeldebildschirm kommt der Slick-Greeter zum Einsatz. Dieser wird allerdings nicht auf dem primären Monitor angezeigt, wie kann ich das ändern?

Im Verzeichnis /etc/lightdm finden Sie die Konfigurationsdatei slick-greeter.conf für den Greeter. Darin können Sie festlegen, auf welchem Monitor das Formular zum Anmelden angezeigt wird. Die Datei /etc/lightdm/lightdm.conf verrät in der Zeile greeter-session= welcher Greeter verwendet wird.

Beim Slick-Greeter lautet die richtige Option in der Datei /etc/lightdm/slick-greeter.conf only-on-monitor= . Steht danach -1, erscheint er auf dem Bildschirm, auf dem der Mauszeiger steht. Soll er stattdessen auf einem bestimmten Bildschirm ausgegeben werden, finden Sie zunächst mit xrandr heraus, welche Bezeichnungen Ihre Displays tragen, beispielsweise HDMI-0 (angeschlossen per HDMI) und DP-2 (angeschlossen per Displayport). Ergänzen (oder ändern) Sie dann als root die Zeile folgendermaßen:

only-on-monitor=DP-2

Das bannt das Anmeldeformular dauerhaft auf den per Displayport angeschlossenen Monitor mit der Bezeichnung DP-2.

(lmd)