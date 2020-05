Inhaltsverzeichnis Linux-Distribution Ubuntu Desktop 20.04 optimal einrichten Nachinstalliert Codecs und mehr Vorschau Optimierungen Laufwerke im Dock Artikel in c't 12/2020 lesen

Der erste Start von Ubuntu Desktop 20.04 beeindruckt: ein hübscher Desktop und eine aufgeräumte Oberfläche. Mit dem Browser Firefox, dem E-Mail-Programm Thunderbird und LibreOffice können Sie direkt produktiv loslegen. Doch manche Voreinstellungen stören, wie man den Nachfragen in Online-Foren entnehmen kann. Mit ein paar Kniffen lässt sich Frust vermeiden und der Ubuntu-Desktop in einen hilfreichen Kompagnon verwandeln.

Ubuntus Desktop-Variante setzt Gnome als Bedienoberfläche ein, passt diese aber in einigen Details an. Aussehen und Verhalten haben die Ubuntu-Entwickler dabei der mittlerweile in Rente geschickten Unity-Oberfläche nachempfunden. Der markanteste Unterschied zu Gnome ist die ständig sichtbare Leiste am linken Bildschirmrand, das Dock mit Programmsymbolen von laufenden und festgepinnten Anwendungen.

Unsere Tipps beziehen sich im Wesentlichen auf den Ubuntu-Desktop. Sie können stattdessen aber auch andere Desktop-Umgebungen wie Xfce, KDE Plasma, Lxde oder Budgie nachinstallieren – selbst ein weitgehend unverändertes Gnome. Wollen Sie einen anderen Desktop nutzen, empfiehlt es sich, gleich eine Variante der Ubuntu-Familie zu installieren, um auch die dazu passenden Anwendungen gleich vorzufinden.