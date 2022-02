Inhaltsverzeichnis Duale Lötstation mit 150W-Lötspitze selber bauen Optionales Heizungssteuerung Set-up-Prozess Kalibrierung Artikel in Make Magazin 6/2021 lesen

Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit den Weller-RTM-Lötspitzen – die ja eigentlich schon halbe Lötkolben sind, denn Heizelement und Temperatursensor sind bereits eingebaut. Wegen ihrer charakteristischen Form hat der Autor sie damals "Maiskolben" getauft, und so hieß dann auch unsere Selbstbau-Lötstation. Allerdings war sie wegen der nur mäßigen Heizleistung eher für das SMD-Löten geeignet.

Neben den vornehmlich für SMD-Bestückung gedachten 40W-RTM-Spitzen gibt es von Weller aber auch die RTU-Serie mit 150W und dem gleichen Klinkenstecker-Anschluss, die mit 24V statt 12V betrieben werden. Weller bietet eine Dual-Lötstation für die beiden Lötspitzentypen an, diese kostet als Set über 1000 Euro und liegt damit außerhalb üblicher Maker-Budgets. Basierend auf diesen Eckdaten machten wir uns an die Arbeit, eine Version der Lötstation mit Touch-Bedienung und ebenfalls zwei Kanälen zu entwerfen. Das Projekt setzt einige Kenntnisse in Elektronik und Programmierung voraus – und nebenbei wollten wir noch erwähnen, dass man zum Bau einer Lötstation eine Lötstation benötigt!

Wir haben uns zur Versorgung für das 150W-Netzteilmodul Meanwell LRS-150-24 entschieden, da es recht preisgünstig ist, recht kleine Abmessungen hat und lüfterlos arbeitet. Heizen beide Lötspitzen zugleich auf, sollte das Netzteil jedoch mindestens 200W liefern, um Überlastreaktionen zu vermeiden; üblicherweise arbeitet man aber nur mit einem Kolben gleichzeitig. Für die 40W aus 12V setzen wir einen aufgelöteten DC/DC-Wandler ein, der die 24V verlustarm auf 12V herunterregelt. Dann benötigt die Schaltung noch 5V für den Arduino sowie 3,3V für den Touchscreen. Die 5V generieren wir mit einem DC/DC-Wandler, den es mit der vom 7805 bekannten Pinbelegung gibt. Dieser ist zwar etwas teurer als ein 7805, dafür verbraten wir aber keine Verluste beim Herunterregeln von 24V.