Lohnt sich 5G?

Mein Mobilfunkprovider bietet mir neuerdings 5G an. Allerdings beherrscht mein gar nicht so altes Smartphone nur 4G. Austauschen wollte ich es frühestens in einem Jahr. Lohnt sich für 5G ein vorgezogener Umstieg auf neue Hardware?

Der Nutzen, den 5G für den Mobilfunkkunden hat, ist derzeit gering. Da 5G immer noch ein 4G-Ankernetz benötigt (NSA, Non Standalone), verbessert sich die Abdeckung nicht. Und selbst wenn 5G Standalone, also ohne notwendige Unterstützung durch 4G, bald Standard im Netz sein könnte, werden die Mobilfunkbetreiber ihre Standorte durchgängig für 4G und 5G ausbauen. Viele Frequenzbereiche werden per DSS (Dynamic Spectrum Sharing) gemeinsam für 4G und 5G betrieben, in solchen Funkzellen haben Sie durch 5G noch nicht einmal eine schnellere Verbindung. Einen kleinen Vorteil haben Sie in Ballungszentren, wo 5G auf einem zusätzlichen, separaten Frequenzbereich funkt. Dann können Sie im Downstream höhere Geschwindigkeiten erreichen.

Warten sollten Sie noch aus einem anderen Grund: Wenn Sie Ihr neues Smartphone erst in ein oder zwei Jahren kaufen, ist es mit neuester 5G-Technik ausgestattet, kann also voraussichtlich 5G Standalone nutzen und damit in entsprechend ausgestatteten Funkzellen spürbar geringere Latenzen erreichen. Aktuell beherrschen diese Technik nur wenige Modelle und die sind eher in der Oberklasse zu finden. Künftige Geräte werden auch die besonders schnelle Datenübertragung in den mmWave-Bändern jenseits von 6 GHz beherrschen, auch darauf lohnt es sich zu warten.

(uma)