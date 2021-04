Inhaltsverzeichnis Low Code: Airtable als Kampagnenplaner, Projektverwalter und Dokumenten-Hort Anpassbares Allzweckwerkzeug Daten verwalten Redaktion managen Zeit und Geld Import und Export Fazit Artikel in c't 8/2021 lesen

Online-Marketing und Eventmanagement sind die Schwerpunkte unserer kleinen Agentur mit einem guten Dutzend Mitarbeitern. Mit Airtable organisieren wir die Social-Media-Kanäle unserer Kunden, planen Kampagnen, behalten To-dos im Blick und pflegen unsere Event-Datenbank.

Dank Airtable können wir aus unseren Büros in München und Frankfurt – und den Homeoffices – mit den Kunden und externen Freelancern direkt in einem Tool zusammenarbeiten. Dieser Artikel gibt eine allgemeine Einführung in den Dienst und erklärt beispielhaft, wie wir ihn nutzen.

Mit der kostenlosen Basisversion von Airtable können Sie bereits viele Funktionen uneingeschränkt nutzen. Zunächst sollten Sie sich dazu mit den Begrifflichkeiten vertraut machen, die der englischsprachige Dienst verwendet.