Luft im Tintenzufluss beim Epson-Drucker

Mein Epson WF-C5710DWF hat offenbar Probleme mit Luft im Zufluss für die schwarze Tinte. Während des Garantiezeitraums kam ein Servicetechniker und hat den Zufluss über einen speziellen Wartungs-Modus entlüftet. Eine normale Druckkopfreinigung reicht leider nicht. Jetzt habe ich im Internet Tipps gelesen, den Drucker mittels einer Spritze zu entlüften, in dem man die Tinte vorsichtig durch den Zulauf drückt. Ist das ratsam oder kann es dem Drucker schaden?

Epsons C57er-Serie hat offenbar das Problem, dass beim Wechseln der Tintenbeutel Luft in das Schlauchsystem und irgendwann auch in den Druckkopf kommt. Von dem Tipp, Tinte per Spritze durch das System zu drücken, raten wir ab. Theoretisch könnte das zwar funktionieren, aber nur, wenn man vollkommen luftfrei arbeitet und die Kanüle haargenau passt. Sonst würde – von der Schweinerei mit herumspritzender Tinte abgesehen – nur noch mehr Luft in das Schlauchsystem kommen. Opfern Sie lieber die Tinte für zusätzliche Reinigungsversuche mit Ruhepausen dazwischen. In der Regel sieht man an den Düsentestmustern dann auch den Reinigungsfortschritt. Auf diese Weise haben wir schon einige Epson-Drucker wieder zum Drucken gebracht.

Piezo-Drucktechnik: Je nach Polarität der Spannung wölbt sich das Piezo-Element im Druckkopf nach außen (Ansaugen der Tinte) oder nach innen (Ausstoß). Die Höhe der Spannung bestimmt die Tröpfchengröße, die Frequenz die Anzahl. Beim PrecisionCore-Druckkopf von Epson (rechts) sind die Piezo-Elemente nur einen Mikrometer dick und haben viel Fläche zur Tintenkammer hin.

Zur Erklärung: Tintendrucker mit Piezo-Druckköpfen, wie sie Epson (und auch Brother) bauen, vertragen keine Luftbläschen in den Druckkammern. Mit Piezos kann man den Tintenausstoß zwar sehr gut steuern, da Gase aber stark komprimierbar sind, bewegen die Piezo-Elemente nicht genug Volumen, um sie aus der Düse zu befördern.

Epson entgast daher seine Tinte, damit die Flüssigkeit in der Lage ist, kleinere Luftbläschen aufzulösen (der umgekehrte Effekt der Sprudelwasserflasche). Beim Reinigen Ihres WF-C5710 brauchen Sie Geduld, meist reichen drei Reinigungen nicht. Lassen Sie das Gerät nach drei oder vier Reinigungen über Nacht stehen. Damit lassen Sie der Tinte Zeit, Gasbläschen in den Druckkammern aufzulösen. Wiederholen Sie die Reinigung am folgenden Tag und prüfen Sie, ob sich Verbesserungen zeigen.

(rop)