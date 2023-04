M.2-SSD mit zwei PCIe-Lanes

Ich betreibe einen kleinen Homeserver mit dem Asus-Mainboard Prime J4005i und möchte zusätzlich zu den beiden mit Festplatten belegten SATA-Anschlüssen eine M.2-SSD installieren. Das Handbuch schlägt dafür das Folgende vor: 1 × M.2 Socket 3 with M key, type 2260/2280 storage devices support (PCIe x2 mode). Die laut Kompatibilitätsliste getesteten SSDs sind jedoch nicht mehr erhältlich. Kann ich auch andere M.2-SSDs mit entsprechender Bauform und M-Key verwenden und gibt es eventuell Einschränkungen?

Sie können dort beliebige PCIe-SSDs verwenden. Heute erhältliche PCIe-SSDs nutzen vier PCIe-Lanes, in einem nur mit zwei Lanes angebundenen Slot nutzen sie dann eben auch nur zwei. Wir haben im Labor diverse moderne SSDs in einen solchen älteren Slot gesteckt und sie haben alle funktioniert. Sie arbeiten allerdings langsamer als in einem mit vier Lanes angebundenen Slot.

(ll)