Inhaltsverzeichnis MS Office für Windows: Symbolleisten optimal anpassen Begrifflichkeiten

Was geht, was nicht? Menüleisten anpassen Die Schnellstartleiste anpassen Schnellstart-Befehle per Tastatur aufrufen Fazit Artikel in c't 16/2023 lesen

Möglicherweise könnten Sie mit den Menübändern besser leben, wenn sie logischer aufgebaut und weniger überfrachtet wären und Sie den einen oder anderen wichtigen Befehl nicht vergeblich darin suchen müssten. Da lässt sich was machen. Wenn Sie sich dafür ein wenig Zeit nehmen, können Sie die Symbolleisten nämlich in gewissen Grenzen an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Nur wenn Sie sich mit den Ribbons partout nicht anfreunden können und sich die klassischen Pulldown-Menüs zurückwünschen, wird Ihnen die folgende Anleitung nicht helfen. Im Unterschied zu den Konkurrenten Libre Office, Open Office und Softmaker Office lässt Ihnen Microsofts Office-Paket nämlich nicht die Wahl.

Die folgende Anleitung bezieht sich auf Office für Windows ab der Version 2013. Grundsätzlich lassen sich die Symbolleisten auch in der macOS-Version (nach Office 2011) anpassen (über "Menüband und Symbolleisten" im Einstellmenü des jeweiligen Office-Programms). Jedoch sind manche Vorgehensweisen etwas anders als im Folgenden für Windows beschrieben und es gibt etwas weniger Einstelloptionen.