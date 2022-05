MS Outlook: Nachrichten-Header schnell anzeigen

Der von Microsoft vorgesehene Weg, die kompletten Kopfzeilen einer Mail in Outlook anzuzeigen (Nachricht in eigenem Fenster öffnen, dann "Datei/Informationen/Eigenschaften") ist mir viel zu umständlich. Geht das nicht schneller?

Sie können der Symbolleiste für den Schnellzugriff einen Shortcut hinzufügen, über den sich der Eigenschaftendialog einer Mail mit einem Mausklick direkt aufrufen lässt. Das klappt auch, wenn Sie die Nachricht nur in der Eingangsliste markieren. Sie brauchen sie nicht mehr in einem eigenen Fenster zu öffnen.

Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf das Symbol zum Anpassen (ein "v" mit einem horizontalen Strich darüber) und wählen Sie "Weitere Befehle". Im folgenden Dialog stellen Sie "Befehle auswählen" von "Häufig verwendete Befehle" auf "Alle Befehle" um und suchen in der Liste nach "Nachrichtenoptionen...". Klicken Sie auf "Hinzufügen > >" und schließen den Dialog mit "OK".

Sie finden jetzt in der Schnellstartleiste eine Schaltfläche mit einem Briefumschlag auf einem Dokument. Ein Klick darauf öffnet den Eigenschaftendialog für die markierte Mail mit dem Header im Feld "Internetkopfzeilen".

Mit einem Shortcut in der Schnellstartleiste von Outlook können Sie sich den Header einer E-Mail schnell und direkt aus der Nachrichtenliste heraus anzeigen lassen.

(swi)