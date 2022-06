MS Teams: Anrufton auf Lautsprecher ausgeben

Für meine Videokonferenzen nutze ich ein ständig angeschlossenes Headset. Das habe ich jedoch nicht immer auf, und dann höre ich den Anrufton nicht. Auf meinem Monitor übersehe ich auch oft die optische Anrufbenachrichtigung, sodass ich schon mehrere Anrufe verpasst habe. Kann mich Teams noch auf eine weitere Art über ein eingehendes Telefonat unterrichten?

Teams kann das, es setzt aber die passende Hardware voraus. In den Einstellungen unter "Geräte" finden Sie den Eintrag "Sekundärer Rufton". Hier bietet Teams weitere Audiogeräte für einen zusätzlichen Rufton an. Sie brauchen also zwingend ein zweites Audiogerät mit Lautsprecher.

Grafikkarten tauchen in der Auswahlliste ebenfalls als Tonausgabegerät auf, denn sowohl DisplayPort als auch HDMI übertragen auch Audiosignale. Wenn die daran angeschlossenen Monitore jedoch keine eigenen Lautsprecher besitzen, hören Sie trotzdem nichts. Häufig gibt es stattdessen einen Kopfhörerausgang, an dem Sie dann wiederum Lautsprecher anschließen können. Wir haben recht gute Erfahrungen mit einem Paar Billig-Brüllwürfel für knapp 10 Euro gemacht, die ihre Spannung per USB beziehen. So schalten sich die Lautsprecher beim Herunterfahren des PCs automatisch ab, besetzen keine weitere Steckdose und nehmen dann auch keine Leistung mehr auf.

Alternativ besorgen Sie sich ganz einfache und kaum teurere USB-Lautsprecher, mit denen Sie sich den Umweg über den Monitor ersparen. Die Lautsprecher können auch irgendwo unter dem Tisch verschwinden, denn auf die Audioqualität kommt es in diesem Fall ja wirklich nicht an.

In den Einstellungen von Teams können Sie den Rufton zusätzlich über ein sekundäres Gerät ausgeben – auch an einem Bildschirm mit Lautsprechern oder Audioanschluss.

(ll)