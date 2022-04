Inhaltsverzeichnis Qualitätsgesicherte Machine-Learning-Workflows mit PyDeequ PyDeequ Erste Datenanalyse Daten überprüfen Fazit Übersichtstabelle Artikel in iX 5/2022 lesen

Datenwissenschaftler und Softwareentwickler greifen heutzutage häufig in denselben Werkzeugkasten. Beim Erstellen von Machine-Learnig-Modellen sind hochwertige Trainings- und Evaluationsdaten wichtig. So wie Entwickler Codeabschnitte mit Unit-Tests prüfen, unterziehen auch Data Scientists ihre Daten einer Qualitätssicherung.

Am Anfang des Modelltrainings steht die Auswahl geeigneter Daten. Dann kommt eine Datenexploration, um sich einen Überblick über die Datenmenge und -qualität zu verschaffen. Dabei zeigen Werkzeuge, wie die Ausprägungen von Merkmalen verteilt sind, ob und wie viele Ausreißer es gibt und wie die Wertebereiche aussehen. Für kleinere Datenmengen genügt ein Toolset aus Python und pandas oder ein geeignetes Datenexplorationsmodul wie Pandas Profiling, Sweetviz oder D-Tale. In diese Kategorie fällt auch DuckDQ, das weder vor pandas-DataFrames noch vor CSV- und Parque-Dateien oder Datenbanktabellen haltmacht. Allerdings reicht der Hauptspeicher beim statistischen Auswerten sehr großer Datenbestände in der Regel nicht aus.

In diesem Fall kann man zu verteilten Datenhaltungs- und Analysesystemen wie Apache Spark oder Apache Beam greifen. Innerhalb des TensorFlow-Toolstacks erledigt dies zum Beispiel TensorFlow Data Validation (TFDV). Apache Griffin bietet eine Java-basierte Integration in den Hadoop-/Spark-Toolstack. Mit der in Scala geschriebenen Spark-Bibliothek Deequ lassen sich Datenqualitätstests definieren. Für Data Engineers und Data Scientists mit einem Faible für Python bietet PyDeequ eine vertraute Schnittstelle.