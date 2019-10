Inhaltsverzeichnis Machine Learning in der Industrie einsetzen Daten werden zum Produktionsfaktor ML in der Bildverarbeitung Produktionsoptimierung vor Ort Fehlende Kompetenzen und Erfahrungen Notwendige Prozesse durchlaufen Ein Wettrennen beginnt Artikel in iX 11/2019 lesen

Machine-Learning-Algorithmen entscheiden mittlerweile, ob ein Kunde am Automaten Geld ausbezahlt bekommt und sie erkennen die Gesichter von Freunden in den sozialen Netzen. Aus der Konsumentenwelt kommend, springt Machine Learning (ML) nun über in die Produktion. Obwohl mit dem Begriff Maschine im ML Rechner und nicht Produktionsmaschinen gemeint sind, werden auch diese über kurz oder lang die Fähigkeit bekommen, selbstständig zu lernen.

Wenn Apples mit einem KI-Chip ausgestattetes iPhone X mit den Bildern seines Eigentümers trainieren und sich das Resultat für die zukünftige Zugangskontrolle als Modell ablegen kann, sind den Träumen der Maschinenentwickler von ML-basierten Edge-Applikationen keine Grenzen gesetzt. Doch je repetitiver die Arbeitsabläufe, desto tiefgreifender die Änderung zukünftiger Arbeitsabläufe.

Während KI in der Medizin immer öfter die Arbeit von Radiologen und Nuklearmedizinern übernimmt, weil sie in immer mehr Teilbereichen akkuratere Diagnosen stellen kann als der Mensch, ermöglicht KI dem Arbeiter in der Produktion, hochwertigere Arbeit auszuführen.