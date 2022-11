Inhaltsverzeichnis Make-Projekt: Bauanleitung für einen Retro-Audio-Player Design und Aufbau Inter-Controller-Sound und Wiedergabe Programmierung Automatisches Speichern Ausblick Artikel in Make Magazin 5/2022 lesen

In Sachen intuitiver Bedienung war an den Kassettenspielern der 1970er bis 1990er wenig auszusetzen: Eine Taste zum Starten der Wiedergabe, eine zum Stoppen und zwei weitere zum Vor- und Zurückspulen. Selbst die Abspielposition in Hörbüchern blieb beim Ausschalten bestehen, ganz ohne Software.

Heute sind solche Geräte natürlich keine Option mehr, sie sind zusammen mit ihren Kassetten längst aus den Geschäften verschwunden. Aber lässt sich die Optik und Haptik der Kassettenrekorder trotzdem auf moderne Hardware übertragen?

Aus dieser Überlegung heraus ist ein ESP32-basierter MP3-Player entstanden, der an seine historischen Vorbilder angelehnt ist und dennoch einige moderne Funktionen zu bieten hat.