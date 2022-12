Inhaltsverzeichnis Make-Projekt: Brottüten-Sterne mit LEDs basteln Vorwiderstände berechnen Funktionsweise von Blink-LEDs und Anleitung Artikel in Make Magazin 6/2017 lesen

Das Matthäus-Evangelium erzählt uns die Geschichte vom Weihnachtsstern. Lassen wir ihn daheim erstrahlen. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass wir die Heiligen Drei Könige mit unserem Stern anlocken. Aber dort, wo die selbst gebastelten, funkelnden Weihnachtssymbole später aufgehängt werden, dienen sie als sicheres Zeichen dafür, dass dort Kinder sind, gleich welchen Alters.

Früher war es üblich, den Schmuck für den Weihnachtsbaum selbst zu basteln. Aus Strohhalmen, Alufolie und buntem Papier entstanden so prächtige Kunstwerke. Lassen wir diesen Brauch doch wieder aufleben, nur etwas moderner, mit LEDs.

In unseren Sternen können verschiedene Arten von LEDs eingebaut werden: blinkende blaue und dauernd leuchtende rote und weiße. Damit der Anschluss einfacher ist, verwenden wir hier LEDs für den direkten Anschluss an eine Spannung von 5 Volt. Die gibt es in den Farben weiß, rot und als blaue Blink-LED. Wer andersfarbige LEDs verwenden möchte (die gibt es leider nicht in 5-Volt-Ausführung), muss die selbst mit den Vorwiderständen zusammenlöten.