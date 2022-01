Inhaltsverzeichnis Anleitung: Luftentfeuchter mit Raspi steuern Bau der Anlage Installieren der Software Programmierung Inbetriebnahme Artikel in Make Magazin 6/2021 lesen

Für unseren Abstellraum unter dem Dach habe ich einen einfachen Luftentfeuchter bei Conrad gekauft. Nach einigen Läufen hoch und runter zum Ein- und Ausschalten des Geräts habe ich beschlossen, seinen Betrieb zu automatisieren.

Von meinen ersten Experimenten mit dem Einplatinenrechner Raspberry Pi vor Jahren hatte ich noch einen Luftfeuchtigkeitssensor DHT11 und das Raspi-Modell 1 in der Zubehörkiste. Damit kann ich bereits die Luftfeuchtigkeit messen und auswerten. Die Idee war dabei, den Luftentfeuchter per Raspberry Pi einzuschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit einen kritischen Grenzwert überschritten hat. Nach weiteren Recherchen bin ich auf Raspberry-Pi-kompatible Relais gestoßen. Diese Relais (z. B. das SRD-05VDC-SL-C) ermöglichen die Steuerung von Modulen mit höherer Spannung und können per GPIO von Raspberry Pi bedient werden.

Somit hatte ich alle Puzzleteile beisammen und musste "nur" alle Komponenten zusammenbauen und ein wenig Code in Python schreiben.