Inhaltsverzeichnis Make-Projekt: So nehmen Sie die animatronische Posteule in Betrieb

Raspberry Pi OS vorbereiten Servos Audiotest, Gehäuse zusammenbauen E-Mail-Abfrage vorbereiten Artikel in Make Magazin 2/2022 lesen

In diesem Artikel bauen wir an unserer Posteule weiter. Es erwarten euch ein feinteiliger Augenmechanismus, das schrittweise Kalibrieren der Servos, das schützende Gehäuse samt Plüschüberzug und die Anpassung der Programmierung an eure Bedürfnisse. Habt Spaß, lernt und lasst euch Zeit.

Im ersten Teil "Make-Projekt: Wie Sie eine animatronische Posteule basteln" habt ihr bereits auf engstem Raum erfolgreich Servo-Motoren mit Elektronik und ausgedruckten Teilen verschraubt. Das einzige Bauteil, das wir bislang noch nicht mit Strom versorgt haben, ist der Raspberry Pi.

Wie beim Audioausgang bringen wir mit dem Lötkolben zwei 20 cm lange Kabel an der Rückseite des Mikro-USB-Anschlusses an. Dazu lösen wir kurz das Rückseitenbauteil, um besser an die Kontakte zu gelangen und löten ein schwarzes Kabel an Pin PP5 (GND) und ein rotes an Pin PP2 (5 V).