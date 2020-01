Inhaltsverzeichnis "Making Time" - Effizienter in der Werkstatt arbeiten Organisiert in die Woche starten

Das wichtigste Werkzeug in Griffweite

Kartuschenpresse als Schraubzwingen-Ersatz

Klarheit mit durchsichtigen Kisten

Mehr bestellen als man braucht

Mit dem eigenen Körper messen

Alles dauert immer dreimal länger als geplant

Bei Kleinteilen die Übersicht behalten

Schnellmessstäbe bauen

Kanten schnell anzeichnen

Überall doppelseitige Bleistifte

Foamboard einritzen und brechen Nie wieder einen Bohrfutterschlüssel verlegen Schrauben mit der Bohrmaschine kürzen Artikel in Make Magazin 5/2019 lesen

Wer die neuesten Tricks und Techniken kennt, kann effizienter und vergnügter an seinen Projekten arbeiten. Diese Sammlung nützlicher Tipps stammt aus meinem Buch "Tips and Tales from the Workshop", mit Ideen von bekannten Makern und mir selbst.

Organisiert in die Woche starten

Eines der wenigen Organisationsrituale, an das ich mich halte, ist das montägliche Aufräumen. Am Wochenanfang wahre ich gerne wenigstens den Anschein, dass alles seine Ordnung hat, also mache ich als Erstes die Werkstatt sauber. Ich sortiere die Papierberge auf dem Schreibtisch und überlege mir, was in der neuen Woche alles ansteht. Diese ein bis zwei Stunden pro Woche verhindern zumindest, dass das Chaos außer Kontrolle gerät.

Das wichtigste Werkzeug in Griffweite

Man spart viel Zeit, wenn man Werkzeug und Material schnell findet. Der Arbeitsplatz sollte so organisiert sein, dass die am häufigsten gebrauchten Dinge in Reichweite liegen. Je seltener ein Gegenstand genutzt wird, desto weiter entfernt darf er eingeräumt sein. So findet man sich am besten in der Werkstatt zurecht. (Adam Savage)