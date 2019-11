Inhaltsverzeichnis Makro-Fotografie in Herbst und Winter: Mit kreativen Tricks bewusst gestalten 1.Tropfen auf Gräsern 2.Tau auf Spinnennetz 3.Blätter durchleuchten 4.Strukturen aus Reif 5.Eisblumen 6.Eiszapfen auf dem Kopf 7.Rauchende Pilze 8.Geheimnisvolle Pilze 9.Pilzstrukturen im Detail 10.Käfer im Herbstlaub Artikel in c't Digitale Fotografie 6/2019 lesen

Im Herbst und im Winter lohnt es sich gerade für Fotografen, den Parka überzuziehen und bei Wind und Wetter nach draußen zu gehen. Wobei – die Herbststürme sollten wir lieber meiden, denn Wind stört in der Makrofotografie erheblich, und seien wir ehrlich: Er kann äußerst unangenehm sein. Vor allem Wassertropfen an Halmen oder in Spinnennetzen reagieren darauf sehr empfindlich.

Im Herbst dominieren naturgemäß die Braun-, Rot und Gelbtöne. Denken Sie nur an die bunt leuchtenden Blätter und Pilze – willkommene Farbtupfer in einer ansonsten oft tristen Jahreszeit. In einem ordentlichen Winter folgen dann typischerweise bläuliche, kühlere Farbtöne zwischen Schneeweiß und mehr oder weniger durchsichtigen Eisstrukturen.

Sind Sie im Herbst oder Winter draußen unterwegs, ziehen Sie sich selbst entsprechend warm an. Glücklicherweise müssen Sie sich mittlerweile weniger Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen die niedrigen Temperaturen auf Ihr fotografisches Equipment haben. Moderne Digitalkameras brauchen normalerweise keinen Wollpullover, sie stecken Minusgrade gut weg. Wir haben einmal einen ganzen Tag bei minus acht Grad draußen fotografiert. Die ersten Ausfallerscheinungen traten an unseren Fingerspitzen auf, nicht an den Kameras.