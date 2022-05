Makro-Fotografie vor der Haustür: Ausrüstung, Motive, Technik und Bildgestaltung

So ein Motiv ist ein absoluter Glückstreffer. Der kleine Laubfrosch hat die Kamillenblüte erobert und schaut hier beinahe neckisch in die Kamera. Erwischt habe ich das Tier an einem Augustmorgen. Canon EOS 7D Mark II mit EF 100mm f/2.8L | ISO 320 | f/8.0 | 1/200 s