Makrofotografie extrem: Insekten und Spinnen mit Abbildungsmaßstab jenseits 1:1

Artikel in c't Fotografie 3/2021

Spinnen und Insekten lösen bei vielen Menschen Ekel oder gar Ängste aus. Dabei sind wir unser ganzes Leben lang unmittelbar von ihnen umgeben, ohne, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht.

Viele von ihnen sind zudem so klein, dass man die unzähligen Details, die sie zu echten Schönheiten machen, mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann. Meist nimmt man sie einfach als kleines, krabbelndes "Etwas" wahr. Etliche einheimische Springspinnenarten werden nur wenige Millimeter groß, mit ihren riesigen Kulleraugen und der hochstehenden Föhnfrisur sehen sie geradezu putzig aus. Unsere Kameraausrüstung hilft uns, diese unbekannte Welt zu entdecken und zu erforschen. Ein echtes Aha-Erlebnis stellt sich ein, wenn man diese Tiere das erste Mal auf dem Kameradisplay durch die Vergrößerung eines speziellen Makroobjektives erblickt: Selbst Bremsen, die man bisher nur als lästige Blutsauger wahrgenommen hat, werden so auf einmal zu begehrten und gern gesehenen Motiven. Ihre Augen gehören zu den schönsten im ganzen Insektenreich.

Das Leben dieser kleinen Tiere ist nicht weniger spannend als das von Löwen, Krokodilen oder Elefanten in Afrika. Auch sie kämpfen täglich ums nackte Überleben und kümmern sich dabei dennoch aufopferungsvoll um den Nachwuchs. Ein großer Vorteil für uns Fotografen besteht darin, dass wir für diese Motive nicht erst Tausende Kilometer reisen müssen. Ein kurzer Weg in den eigenen Garten oder den nahegelegenen Park reicht und Sie tauchen ein in die faszinierende Welt der Spinnen und Insekten.