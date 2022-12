Inhaltsverzeichnis Mastodon statt Twitter: Was Sie beim Wechsel beachten müssen Megacity vs. Kleinstadt

Standortvorteile Instanzwahl und Umzugsvorbereitungen Erster Eindruck und Einstellungen Fazit Artikel in c't 26/2022 lesen

Twitter ist kaputt. Für viele war es das schon, bevor Elon Musk das Ruder übernahm: Viel zu viel Hass, Fake, Werbung. Es fühlt sich so an, als wollen viele Twitterer einfach nur recht haben, andere Meinungen stören sie nur.

Stoßen zwei Twitterer mit unterschiedlichen Ansichten aufeinander, so entsteht selten ein Dialog, aus dem beide etwas lernen können. Stattdessen schreien sie sich an oder beleidigen sich. Und jetzt richtet Elon Musk in Rekordzeit das Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine technische Infrastruktur zugrunde. Zeit also für einen Umstieg.

Unter Twitter-Emigranten ist derzeit Mastodon die Plattform der Wahl.