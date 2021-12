Inhaltsverzeichnis Metallverarbeitung: Praxis mit der Flex Einsatz Vorbereitung Praxis Gefahr Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

"Hab isch Cabrio gemacht mit de' Flex!" Schon Mundstuhls alter Ego "Dragan und Alder" wusste das Werkzeug richtig einzusetzen. Und auch unter vielen Heimwerkern, Makern und in vielen Werkstätten gehört dieses vielseitig verwendbare Werkzeug zur Grundausstattung. Sie selbst haben aber noch keines? Vielleicht kommen Sie ja auf den Geschmack.

Der Name Flex stammt ursprünglich von der schwäbischen Werkzeugfirma Flex-Elektrowerkzeuge, die schon 1922 gegründet wurde und nach gut zehn Jahren ihren ersten Winkelschleifer auf den Markt brachte. Und der hat es sogar in den Duden geschafft, wie auch das zugehörige Verb flexen, was so viel bedeutet wie trennschleifen.

Der Aufbau dieser Maschine ist immer der gleiche; die von der Motorwelle ausgehende Leistung wird über ein Winkelgetriebe auf das aufgesetzte Werkzeug (Zubehör) umgelenkt. Die Flex hat zwischenzeitlich viele Änderungen und Verbesserungen über sich ergehen lassen und sich zu einem genialen Allrounder entwickelt. Es gibt zwei verschiedene Größen, die kleine mit einem Scheibendurchmesser bis 125mm und die große mit Scheiben bis 230mm im Durchmesser.