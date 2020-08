Inhaltsverzeichnis Microsoft Flight Simulator: Die beste Steuerungs-Hardware finden Tastatur: Viel Pflicht und ein wenig Kür Gamepads: Der Kompromiss für Couchgamer Joysticks und Flightsticks: Bezahlbarer Realismus Yoke, Schubkontrolle, Ruder: Fast wie in echt Zusatzhardware: Freies Umblicken ohne VR-Brille

Der Flight Simulator ist im Kern eine beinharte Simulation und wer mag, kann dutzende Schalter, Regler und Hebel einsetzen, um selbst die größten Flieger noch akkurat zu steuern. Doch auch Microsoft weiß, dass nicht jeder genug Platz, Geld und/oder Muße hat, sich ein halbes Cockpit im Detail nachzubauen. Gerade wer nur die Landschaft und die pure Fliegerei genießen will, verzichtet gerne auf das letzte Quäntchen Immersion zugunsten der Zugänglichkeit.

Der Flight Simulator unterstützt eine Vielzahl an Eingabegeräten: natürlich von der Maus und Tastatur über Gamepads, Joysticks und spezieller Hardware für Schub, Ruder und Co. Die relevanten Steuerfunktionen sind sowohl für digitale als auch analoge Eingabe gerüstet, so lassen sich die Eingabemethoden bunt mischen. Niemand muss also mit teuren Ruderpedalen oder Schubhebeln starten, bei wachsender Begeisterung und Geldbeutel baut man sein Setup einfach peu à peu auf.

Wir stellen die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten vor und beleuchten die Vor- und Nachteile der einzelnen Konzepte. Zudem schauen wir uns an, wie man das Spiel mit zusätzlicher Hardware weiter an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.