Inhaltsverzeichnis Microsoft Word: Wiederkehrende Aufgaben mit VBA automatisieren Für VBA-Programmierer nützliche Optionen Festlegen, was ein Makro tun soll Methoden und Eigenschaften der Objekte Das Makro in der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen

In Microsoft Word kann man mit VBA in kurzer Zeit viel umsetzen. Nützliche Makros übernehmen langweilige Arbeiten, die sich wiederholt wiederholen. Diese angenehme Arbeitserleichterung beschränkt sich nicht nur auf MS Office: Die mit VBA for Word programmierten Makros lassen sich auch im LibreOffice Writer einsetzen, wenngleich möglicherweise geringe Anpassungen nötig sind.

Die Entwicklungsumgebung für Makros ist der in Microsoft Word integrierte Visual-Basic-Editor, kurz VBA-Editor. Sie können ihn jederzeit aus einem Word-Dokument heraus mit Alt+F11 öffnen (Mac: Fn+Alt+F11). Die Oberfläche des VBA-Editors unterteilt sich im Wesentlichen in den Projekt-Explorer – das ist das kleine Fenster links oben –, das darunterliegende Eigenschaften-Fenster und den Code-Bereich auf der rechten Seite.

Der Artikel zeigt, wie Sie ein Makro erstellen, das es Ihnen erlaubt, in einem Dokument per Knopfdruck gleichzeitig mehrere von Ihnen vorher festgelegte Textersetzungen durchzuführen.