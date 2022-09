Mikrocontroller-Bastelboard Nano-Axe bleibt stumm

Ich will das Bastelboard Nano-Axe mit dem Mikrocontroller PICAXE-08M2 per USB mit meinem Notebook koppeln. Dazu habe ich den Windows-Treiber für den CH340G-Adapterchip des Boards installiert. Wenn man das Board anschließt, sollte nun eigentlich ein virtueller COM-Port auftauchen, doch das klappt nicht. Haben Sie Tipps?

Ja: Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus. Das Nano-Axe-Board hat eine Micro-USB-Buchse, je nach Notebook benötigen Sie ein Kabel mit USB-A oder USB-C am anderen Ende. Manche Micro-USB-Kabel sind von schlechter Qualität, in seltenen Fällen sind es reine Ladekabel ohne Datenleitungen. Manchmal sind Bastelboard oder Notebook einfach nur wählerisch, jedenfalls klappt es verblüffend oft nach Wechsel des Kabels. Ansonsten versuchen Sie es an einer anderen USB-Buchse Ihres Rechners oder stecken Sie einen USB-Hub dazwischen, falls vorhanden.

Falls das alles nicht hilft, noch ein Tipp: Zur Installation des CH340G-Treibers benötigen Sie Administratorrechte.

Mikrocontroller-Bastelboards wie das Nano-Axe schließt man per MicroUSB an einen PC an, um sie zu programmieren. Manchmal verursachen dabei die USB-Kabel Probleme.

(ciw)