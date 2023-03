Mikrofonlautstärke in Teams variiert

Windows 10 und 11 verstellen häufig automatisch die Mikrofonlautstärke in den systemweiten Einstellungen, das nervt speziell bei Teams-Konferenzen. Was verursacht die Umstellungen und wie kann ich das verhindern?

Manche Windows-Programme mit Mikrofonzugriff können die Lautstärke anpassen – nicht nur programmintern, sondern systemweit. In Skype etwa hat Microsoft eine Einstellung einbaut, um diese Automatik ausschalten zu können. In anderen Tools fehlt diese, allen voran Microsoft Teams. Die automatische Umstellung der Mikrofonumstellung kann man Windows mit einigen Schritten trotzdem abtrainieren.

Zum einen müssen Sie die in Windows integrierte Xbox Game Bar deaktivieren. Öffnen Sie dazu die Einstellungen – Spielen – Xbox Game Bar. Die Xbox Game Bar ist für Funktionen wie die zur Erstellung von Screenshots da, hat allerdings auch Rechte, um auf das Mikrofon zuzugreifen. Irgendwo in den Tiefen des Betriebssystems findet wohl eine unerwünschte Interaktion mit Teams statt.

Zum anderen muss der Haken bei der Einstellung "Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät" bei allen verbundenen Mikrofonen entfernt werden, einschließlich der nicht genutzten. Ändert man die Option nur beim aktuell genutzten Mikrofon, hat sie oftmals nicht die gewünschte Wirkung.

Unter Windows 10 finden Sie die Option, wenn Sie in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol rechtsklicken, die Sound-Einstellungen öffnen, oben rechts auf die Sound-Systemsteuerung klicken, in den Reiter "Aufnahme" wechseln, per Rechtsklick auf ein Mikrofon zu den Eigenschaften gehen und dort den Reiter "Erweitert" aufrufen. Bei Windows 11 versteckt sich die gesuchte Option in den Einstellungen unter System – Sound ganz unten bei "weitere Soundeinstellungen". Im sich öffnenden Fenster wechseln Sie in den Reiter "Aufnahme" und klicken zuerst auf eine Mikrofonzeile, dann auf Eigenschaften und entfernen im neuen Fenster unter "Erweitert" die angesprochenen Häkchen.

Das Häkchen, welches Anwendungen alleinige Kontrolle über das Mikrofon erlaubt, muss weg, damit die Mikrofonlautstärke systemweit unverändert bleibt.

(mma)