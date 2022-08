Inhaltsverzeichnis Mit 3D-Druck: Ausleuchtung für Dartscheibe selber bauen Vorbereitung und Druck Zusammenbau Artikel in Make Magazin 4/2022 lesen

Als Corona im Sommer 2021 größere Treffen in geschlossenen Räumen stark einschränkte, zog es viele in Ihrer Freizeit ins Freie. Auch einige Dartspieler hatten ihre Spieltreffen in öffentliche Parks verlegt und einfach eine Dartscheibe an einen Baum gehangen. Wenn dann aber die Sonne unterging, musste das Spiel beendet werden, da die Scheibe nun nicht mehr zu erkennen war.

Um auch nach Sonnenuntergang weiterspielen zu können, wäre also eine Art Flutlicht für die Beleuchtung des Boards praktisch. Wie in einem Stadion sollen die Pfeile gleichmäßig mit wenig Schattenwurf ausgeleuchtet werden. Mittels einer 3D-CAD Software könnte man leicht zu diesem Zweck einen Halter für das Flutlicht entwickeln und mit einem 3D-Drucker ausdrucken: gesagt, getan.

Professionelle Dartboards haben einen Durchmesser von 45 cm. Der Halter wurde passend zu diesem Durchmesser konstruiert. Zusätzlich kann an ein Dartboard ein Außenring aus weichem Kunststoff, ein sogenanntes Surround, angebracht werden.