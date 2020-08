Inhaltsverzeichnis Für die Schule: Unterricht und virtuelle Workshops mit BigBlueButton durchführen Installation





Auch wenn die Schulen langsam wieder öffnen und die Unis vereinzelt Präsenzveranstaltungen planen: Viele Professoren und Lehrer unterrichten noch aus dem Homeoffice. An der Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaften, finden dieses Semester sogar Prüfungen online statt.

Studierende des Online-Studiengangs Medieninformatik schreiben Klausuren mit eingeschalteter Webcam und Mikrofon im Online-Portal oder stellen sich mündlichen Prüfungen via Adobe Connect. Für die Lehre per Videokonferenz braucht es Programme, die mit hohen Teilnehmerzahlen klarkommen und leicht zu bedienen sind.

2007 entwickelten Studenten der Carleton University in Ottawa den ersten Testkandidaten des Open-Source-Programms BigBlueButton (BBB). Dieses eignet sich nicht nur für Lehrveranstaltungen, sondern auch für Vereine und Organisationen, die ihre Treffen online abhalten. Neben einem gemeinsamen Videochat bietet die Software Breakout-Räume, in denen sich Teilnehmer in kleinen Gruppen treffen und besprechen können sowie Whiteboards fürs gemeinsame Brainstorming. Bis zu 150 Teilnehmer sollen BBB gleichzeitig nutzen können. Der Hersteller empfiehlt, eine Zahl von 100 Personen nicht zu überschreiten.