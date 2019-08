Inhaltsverzeichnis Mit Freeware oder Bezahlsoftware: Fotos systematisch archivieren Ordnungsprinzip im Bildarchiv Software Payware Artikel in c't Digitale Fotografie 13/2019 lesen

Fotos sind nur selten direkt aus der Bildquelle (Scanner, Kamera, Smartphone und so weiter) für den Import in ein Bildarchiv geeignet. Zuvor müssen sie gesichtet, sortiert, benannt und bearbeitet werden. Aus der Menge an Bildern muss man auswählen, welche man behalten möchte und welche gelöscht werden, weil sie redundant, uninteressant oder qualitativ minderwertig sind. Darüber hinaus sind einige Dateiformate für digitale Fotoarchive nicht gut geeignet und müssen deshalb konvertiert werden.

Bildbeschriftung einbetten: Nach der Auswahl und Bildbearbeitung (zum Beispiel in Adobe Lightroom) erfolgt die individuelle Bildbeschriftung durch das Einbetten von Metatexten in JPEG- und TIF-Dateien. Die sogenannten IPTC-Einträge wurden einst durch die Verlagswelt eingeführt und unterstützen die Bildersuche durch Datenbanken.

Sammelkorb für neue Bilder: Auf dem Weg von der Bildquelle zum Bildarchiv durchlaufen neue Dateien diesen Verarbeitungsprozess vorzugsweise in einem eigenen Speichervolumen. So bewahrt man die Kontrolle über die teils vielen Dateien.