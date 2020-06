Inhaltsverzeichnis Mit Lightroom-Vorgaben: Bildbearbeitung auf Knopfdruck So verwenden Sie Vorgaben

Lightroom bietet zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Workflow zu gestalten und Bildern einen bestimmten Look zu geben. Ein mächtiges Tool dazu sind Vorgaben (Presets). Mit Vorgaben können Sie im Entwickeln-Modul alle oder nur ausgesuchte Einstellungen als Vorlage speichern und auf andere Bilder anwenden. Sie können mehrere Vorgaben miteinander kombinieren und so den Aufwand von Bildkorrekturen reduzieren. Außerdem eignen sich die Vorgaben wunderbar dazu, eigene Bildlooks zu entwickeln. Ein weiterer Vorteil der Vorgaben ist, dass Sie die Einstellungen in Lightroom nachträglich jederzeit anpassen können.

Anders als bei Presets läuft es bei Plug-ins wie der Nik Collection: Ein Plug-in bearbeitet das Bild in einer eigenen Anwendung und exportiert das Ergebnis zurück nach Lightroom. So können Sie die Bearbeitung mit dem Plug-in nicht mehr nachträglich ändern. Zudem wächst mit einem Plug-in die Größe der Fotobibliothek an, da das bearbeitete Bild mit der Änderung, je nach Voreinstellung von Lightroom, zusätzlich als Tiff- oder PSD-Datei gespeichert wird.

So verwenden Sie Vorgaben

Im Entwickeln-Modul finden Sie die Liste der vorhandenen Vorgaben auf der linken Seite. Sie können die Vorgaben auf ein Bild anwenden, neue Vorgaben erstellen und Gruppen anlegen, in denen Sie die Vorlagen sortieren können. Zudem lassen sich Vorgaben exportieren und importieren.