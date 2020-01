Inhaltsverzeichnis Mit Make Family ein ferngesteuertes Luftkissenboot basteln 3D-gedrucktes Motorgehäuse Papp-Motorgehäuse Den Propellerschutz bauen Die Bodenplatte vorbereiten Motor montieren Bürstenloser Motor an der Papp-Motorhalterung Die Schürze basteln Das Ruder basteln Zusammenbauen Benutze das Luftkissenboot Artikel in Make Magazin 4/2019 lesen

Alles fing damit an, dass ich einen DIY-Quadrocopter zum Absturz brachte und die Teile für ein neues Bastelprojekt verwenden wollte. Da ich an dem Wochenende leicht angeschlagen war, hatte ich freie Zeit … und den alten Traum, ein Luftkissenboot zu bauen … als Maker wisst ihr, wie so etwas endet!

Also nahm ich Pappe, Mülltüten und ein paar elektronische Bauteile und baute direkt ein funktionierendes Modell. Seitdem verfeinere ich das Design, probiere verschiedene Dinge aus und habe viel Spaß dabei, Luftkissenboote bis zu einem Meter Breite zu bauen. Außerdem wurde ich von den fantastischen norwegischen Makern von Makeadrone unterstützt, die sofort anfingen, auf der Basis meiner ersten Entwürfe Workshops durchzuführen und meiner Firma Strawbees bei Verbesserungen halfen. Als wir mit den Booten zufrieden waren, brachten wir einen Bausatz auf den Markt. Die Boote kann man aber auch ohne 3D-Drucker und ohne Bausatz bauen.

Kurzinfo Aufbau und Funktion Luftkissenboot

Design testen und anpassen Checkliste Zeitaufwand: 1 bis 3 Stunden

1 bis 3 Stunden Kosten: 75 bis 120 Euro

75 bis 120 Euro Entwerfen: Schablonen testen und optimieren

Schablonen testen und optimieren 3D-Druck (optional): Ausdruck der Gehäuse und Halterungen Material Wellpappe

feste Plastiktüte etwa Mülltüte aus dickem Plastik, am besten durchsichtig

etwa Mülltüte aus dickem Plastik, am besten durchsichtig Mikro-Servo 9g

9g ESC (Drehzahlregler) 10A

10A bürstenloser Motor 1000 bis 2000kV

1000 bis 2000kV 3-Blatt-Propeller 5 × 4,5 Zoll oder 12 × 12cm

5 × 4,5 Zoll oder 12 × 12cm RC-Sender und Empfänger mindestens 2 Kanal

mindestens 2 Kanal starkes doppelseitiges Klebeband

2 Softball-Tennisschläger

Strawbees Steckverbinder (Bezugsquelle)

(Bezugsquelle) 3 Strohhalme am besten alte Strohhalme wiederverwenden

am besten alte Strohhalme wiederverwenden Gummibänder o. Kabelbinder

o. Kabelbinder Klebefilm

Motorenteile aus Pappe oder 1–2mm starkem Plastik Werkzeug Schablonen für die Pappteile (siehe Link)

für die Pappteile (siehe Link) Bleistift

Cutter oder Teppichmesser

oder Teppichmesser Schere

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Metall-Lineal

Säge

Heißklebepistole oder Kunstharz, für das Papp-Motorgehäuse mehr anzeigen

Der Propeller drückt Luft durch das Loch in der Bodenplatte. Zwischen Bodenplatte und Schürze sammelt sich die Luft, weil sie nur durch vier Löcher in der Schürze entweichen kann. Mit dem sich dabei aufbauenden Luftdruck bildet sich in und unter der Schürze das Luftkissen.

Die grundlegende Idee unserer Papp-Luftkissenboots-Konstruktion ist es, eine einfache Ausgangsbasis für Experimente zu haben. Wir verwenden ein Motorsystem, das einfach montiert und demontiert werden kann, und preisgünstige Materialien, sodass du ganz einfach kleine, schnelle Veränderungen an der Bodenplatte, der Schürze und dem Ruder vornehmen kannst. Es macht viel Spaß und wird dir hoffentlich dabei helfen, ein paar großartige Produktentwicklungs-Kenntnisse zu erwerben. Und diese Boote sind schnell! Sie schweben mit über 40km/h über Land und Wasser. Entwerfe eigene spektakuläre Designs und fahre Wettrennen mit deinen Freunden.